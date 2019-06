Sky. James Rodriguez-Napoli, Mendes si muove. Dubbio per il Real.

James-Napoli, trattativa portata avanti direttamente Jorge Mendes. Operazione da 50 milioni. Pericolo Pogba.







Pochi giorni dopo il debutto della Colombia nella Copa América, contro l’argentino Leo Messi, James Rodriguez continua a non chiarire il suo futuro e non sa dove giocherà il prossimo anno. Ma nelle ultime ore una possibilità ha guadagnato forza.

Il Napoli di Carlo Ancelotti lo vuole a tutti i costi e il presidente De Laurentiis ha deciso di fare uno sforzo per accontentare l’allenatore.

Carletto conosce perfettamente James, dai tempi del Real Madrid e lo ha portato con lui al Bayern Monaco nel 2017. Il nazionale colombiano sarebbe felice di incontrarsi di nuovo con il tecnico di Reggiolo, con il quale ha un ottimo rapporto.

James sa che al Santiago Bernabéu non ha spazio, mentre al San Paolo gli offrono ciò che più desidera: essere un giocatore chiave e avere continuità, oltre a gareggiare in Champions League e una competizione che non conosce, la Serie A.

Mendes e il Real Madrid stanno cercando l’accordo migliore per portare James a Napolicome ha raccontato l’esperto di calciomercato delle reti Sky Gianluca di Marzio

JAMES-NAPOLI: ECCO LA SITUAZIONE

“Il club azzurro è su James Rodriguez, da capire i contorni di una trattativa portata avanti direttamente Jorge Mendes: ma quando Mendes si muove, di solito le trattative le porta a buon fine. C’è il vantaggio della conoscenza di Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato e usato come attaccante esterno, mezzala o trequartista”.

“James Rodriguez nella testa di Carlo Ancelotti andrebbe concretizzata e potrebbe concretizzarsi. Nel suo filo diretto con il ragazzo ha avuto la disponibilità del calciatore. È un’operazione sotto i 50 milioni, da circa 42-45 milioni, con l’ingaggio che andrebbe spalmato”. “Da capire se il Real Madrid vorrà davvero 42 milioni o accetterà un prestito con diritto di riscatto importante: questa è la soluzione che preferirebbe il Napoli, che deve però fare i conti con una concorrenza europea”.C’è il rischio esistente però che James possa essere inserito come contropartita in qualche affare del Real, per esempio per Pogba”.







JAMES IN SERIE A

James Rodriguez ha fatto sapere di gradire fortemente il Napoli e la Serie A, un campionato nel quale i colombiani si sono sempre esaltati. In Italia giocatori come Juan Cuadrado, Luis Muriel, Duván Zapata o Camilo Zúñiga hanno brillato di luce propria. Il fantasista di 27 anni vuole essere il prossimo.