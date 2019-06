De Laurentiis: " Icardi non lo compro. James e Lozano? Vedremo..."

De Laurentiis non comprerà Icardi. Il patron del Napoli risponde alle domande dei giornalisti anche su James Rodriguez e Lozano.







Il nome di Icardi in queste ore è accostato al Napoli, ma l’argentino non vestirà l’azzurro. Stando alle dichiarazioni del presidente Aurelio de Laurentiis, Icardi non rientra nei piani socetari. Piccola apertura per James Rodriguez e Lozano.

Sport mediaset ha riportato alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis: “Compra Icardi? No, Icardi non lo compro. James Rodriguez? Vedremo. Lozano? Vedremo anche per lui“.

DE LAURENTIIS NO A ICARDI. LOZANO E JAMES…

Icardi non vestirà la maglia azzurra, per lui si è fatta avanti la Juventus.

Su James Rodriguez e Lozano il patron del Napoli ha risposto vedremo, aprendo di fatto la pista che porta ai due talenti sudamericani.

James Rodriguez vorrebbe ritrovare Ancelotti, il rapporto tra i due è positivo. L’agente del “Bandito“, Jorge Medes ha fatto sapere di gradire la destinazione Napoli. Il colombiano è in uscita dal Real Madrid, che potrebbe accettare un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e l’ingaggio potrebbe essere spalmato con un contratto fino al 2024.







Lozano piace moltissimo a Carlo Ancelotti, il tecnico del Napoli è rimasto impressionato dal fantasista del psv durante l’ultimo mondiale.

Il messicano del PSV, valutato circa 40 milioni di euro, piace ai partenopei, che hanno già preso contatti con il suo entourage e da tempo ne monitorano ogni mossa.