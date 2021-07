Fedele: “Il Napoli ha mangiato il tesoretto, senza plusvalenza si ritroverà senza soldi”

Enrico Fedele parla del bilancio della SSC Napoli. L’opinionista ed ex operatore di mercato traccia uno scenario tutt’altro che positivo per la società di Aurelio De Laurentiis e dice:

il calcio non è più quello che noi pensavamo, non c’è più il sentimento di una volta. Al Napoli manca una casa. Indice di liquidità? C’è il parametro di 1 a 3, bisogna avere dei costi che non devono superare un terzo dei ricavi. Il parametro è questo. Se si sfora sull’indice bisogna fare degli aumenti di capitale con crediti infruttiferi o con manovre bilancistiche come le plusvalenze, a cui siamo abituati tutti.

Però sono fittizie perché il costo di quel cartellino lo devi poi spalmare per gli anni del contratto. Prendi i soldi e poi firmi delle cambiali che però poi scadono, quindi è un cane che si morde la coda. Il Napoli aveva un tesoretto che però si è mangiato negli anni. Se il club a un certo punto non fa plusvalenze si ritroverà tra un anno senza soldi. Non do torto a questa gestione però non bisogna illudere la gente.

Gli azzurri sono ancora alla caccia di un esterno mancino e per quel ruolo Fedele punterebbe su “Emerson Palmieri, non ne vedo altri. L’anno scorso parlavo di Spinazzola e spiegavo che aveva i muscoli di cristallo. Zakaria? Mi piace, fisico. Sarri arrabbiato con la sua difesa? Si diceva già dall’anno scorso che la difesa era inguardabile. Zanoli? Il terzino ha gamba, è una specie di Di Lorenzo. Cosa chiederei a De Laurentiis se lo avessi di fronte? Gli direi di non comprare giocatori ma prendere strutture per far allenare i ragazzi. Chi terrei tra Ounas ed Elmas? Il secondo è un buon giocatore ma non serve, terrei Ounas perché nell’1 vs 1 è pericoloso. Centrocampo? Prenderei Pulgar, un regista che tira anche rigori e punizioni”.

Fedele su Osimhen: “Non sa controllare la palla”

Enrico Fedele interviene anche su Luciano Spalletti che sta “proponendo un gioco diverso, senza 30-40 passaggi che fanno perdere tempo. C’è la ripartenza con palla in verticale, sperando che gli avversari venendo avanti lascino spazi per Osimhen. Scienza con la Pro Vercelli ha giocato 1 vs 1, in campionato non capiterà mai. Il ragazzo ha manifestato anche grinta ma anche difficoltà a gestire il pallone a terra”.