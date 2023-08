FAZ conferma il Trasferimento di Lindstrøm al Napoli

Ulteriori conferme arrivano dalla Germania sul trasferimento di Jesper Lindstrøm al Napoli. Il quotidiano tedesco FAZ rafforza le voci di un imminente accordo tra il danese e il club azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dopo le notizie esplosive rilasciate da Bild, ulteriori conferme sul trasferimento di Jesper Lindstrøm al Napoli arrivano dal quotidiano tedesco FAZ. Il giornale di Francoforte ha rilasciato dichiarazioni che sembrano confermare l’imminente trasferimento del talento danese alla SSC Napoli.

Dichiarazioni di Krösche e Toppmöller

Fredrik Krösche, senza nominare specificamente alcun club, ha dichiarato: “Qualcosa potrebbe succedere lì”, riferendosi al futuro di Lindstrøm. Queste parole sono state ulteriormente rafforzate da Toppmöller, che ha detto: “Si può supporre che nei prossimi giorni succederà qualcosa”, riguardo al prossimo trasferimento di Lindstrøm. Queste dichiarazioni spiegano anche perché il danese non è stato schierato nell’ultimo match.

Il Puzzle si Completa

Queste nuove informazioni sembrano essere l’ultimo tassello del puzzle che conferma il trasferimento di Lindstrøm al Napoli. Con queste dichiarazioni, sembra ormai chiaro che il danese sarà il prossimo rinforzo per la squadra di Rudi Garcia, che cerca di consolidare la sua rosa per la stagione in corso.

Cosa Aspettarsi Ora?

Con l’arrivo di Lindstrøm, il Napoli sembra aver trovato il sostituto ideale per Hirving Lozano, che sembra sempre più vicino all’addio. Sarà interessante vedere come il danese si adatterà al calcio italiano e quale impatto avrà sulla squadra e sul campionato.