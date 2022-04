Fabian e Zielinski in bilico, il Napoli si è cautelato: Il nome in cima alla lista

Piotr Zielinski e Fabian ruiz potrebbero salutare il Napoli a fine stagione. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il polacco potrebbe essere ceduto nel caso arrivasse un’offerta congrua. Zielinski, cosi come Fabian non stanno vivendo una stagione positiva. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024. Fabian Ruiz è in scadenza nel 2023 con il Napoli. Il centrocampista spagnolo 26enne piace a Newcastle, al Real Madrid di Ancelotti e all’ Arsenal.

Il Napoli si è cautelato e non si farà di certo trovare impreparato di fronte alla prospettiva della cessione di Fabian Ruiz o Zielinski. Il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli è quello di di Antonin Barak del Verona. Il calciatore classe 1994 che già con la maglia dell’Udinese aveva dimostrato il proprio valore nella nostra Serie A.

Barak potrebbe rinforzare il centrocampo di Spalletti, il Napoli lo segue ormai da tempo, e nell’ultimo mese si intensificati i contatti con la società scaligera e l’entourage del ragazzo, per portarlo in maglia azzurra già dalla prossima estate. Il Napoli sta seguendo molto da vicino anche il trequartista classe 2000 del Sassuolo Hamed Traoré, per il quale sono stati già avviati i contatti.

Sul fronte rinnovi, il Napoli potrebbe trattenere Dries Mertens, in scadenza a giugno. Il presidente, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di offrire il prolungamento per un solo anno a cifre inferiori, Il belga vuole restare e per questo c’è fiducia.