Da Verona: “Napoli su Barak, fissato il prezzo”

Il Napoli impegnato nelle trattative di calciomercato per la prossima stagione, Giuntoli e De Laurentiis stanno trattando molti giocatori. Anche perché a fine stagione molti giocatori possono lasciare il club azzurro. Insigne ha già detto addio, ma attenzione anche a Mertens che è in scadenza di contratoto, stessa situazione in cui si trova Ospina.

Voci di addio anche per Meret che piace alla Fiorentina. Ma anche Osimhen ha molto mercato, nonostante il Napoli faccia una netta resistenza alla cessione. Difficile invece sarà trattenere Fabian Ruiz, al suo posto può arrivare Barak.

Barak-Napoli: le ultime notizie di mercato

Il centrocampista della Repubblica Ceca di 27 anni ha messo a segno già 10 gol e 5 assist nella stagione 2021/22. Del possibile trasferimento al Napoli parla il Corriere di Verona che scrive: “Saranno le ultime partite per lui con la maglia dell’Hellas? Di sicuro, dopo i tentativi che ci sono stati a gennaio, in estate gli affondi per Barak saranno decisi.

Che dalla cessione del suo cartellino derivi la prossima, consistente plusvalenza per il club è cosa probabile, sebbene non ovvia. Lo cercano in Inghilterra e in Germania, in Italia piace molto al Milan, al Napoli, all’Inter e all’Atalanta. Se andrà via, non sarà per meno di 20 milioni di euro“.