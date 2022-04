Guadagna poco, ma vinci sempre. Come utilizzare le scommesse di sicurezza

Nel mondo contaminato dalle ‘fake news’ molto prima del coronavirus, si è creata l’aspettativa di diventare milionario con le scommesse sportive. Una finzione alimentata da chi vuole fare soldi a spese dell’avidità altrui. Mentre ci sono, ovviamente, persone che hanno fatto un sacco di soldi scommettendo quote su eventi sportivi, sono l’eccezione. La regola per avere successo in questo mercato è ottenere guadagni moderati nel medio e lungo termine. Promettere profitti elevati e certi – non ci sono vie di mezzo per questo – è una truffa.

Il grande obiettivo dello scommettitore è ridurre il più possibile il numero di errori: non smetteranno mai di accadere. E, in questo modo, migliora la tua redditività. “Chicco dopo chicco la gallina le riempie il ventre”. Nessun detto popolare può riassumere meglio la filosofia alla base delle cosiddette scommesse di sicurezza. Sono quelle scelte di intuizione che hanno una grande possibilità di essere giuste. Pertanto, producono profitti che da molti sono considerati irrisori e, in questo modo, vengono semplicemente lasciati da parte.

Non si può negare che quote elevate, specialmente su biglietti multipli, possono far brillare gli occhi degli scommettitori. Dopotutto, chi non vorrebbe vedere il proprio capitale moltiplicato per cinque, dieci, venti o trenta volte con una sola scommessa vincente?

Tuttavia, in questo caso, è necessario ricordare una regola d’oro nel mercato delle scommesse. Maggiore è il premio offerto, maggiore è il rischio assunto. Cioè, i biglietti con quote elevate sono molto più difficili da ottenere rispetto a quelli con premi inferiori. Prima di tutto, per piazzare una scommessa in modo responsabile, scegli siti affidabili come 22Bet.

Il profilo del giocatore deve essere preso in considerazione

Fare un confronto su quale delle strategie sia più adatta richiede che vengano presi in considerazione alcuni punti. Uno dei più importanti è il profilo del giocatore.

Il “eventuale giocatore d’azzardo” difficilmente si accontenterà di ipotesi a basso rischio. Inizialmente perché hanno virgolette che sono considerate basse. Ma soprattutto perché hanno poca emozione. Nella maggior parte dei casi, le controversie incluse in questa classificazione sono definite con relativa facilità.

La persona che crea coupon scommesse cerca sporadicamente due cose che non possono essere ottenute con questo tipo di scommessa: profitti elevati e maggiore adrenalina.

La strategia è rivolta agli scommettitori professionisti

In questo modo, tale opzione è rivolta anche a coloro che hanno un modo per guadagnare entrate extra nel mercato delle scommesse. Hanno una mentalità professionale e dipendono dai guadagni per pagare le bollette. Pertanto, non possono permettersi di correre rischi molto elevati che raramente produrranno il rendimento atteso. Sebbene possano utilizzare più biglietti come un modo per sfruttare i profitti, tali scommesse possono consumare solo una piccola parte delle loro risorse.

In questo modo, gran parte del capitale dovrebbe essere indirizzato verso i biglietti più sicuri. Sono loro che, alla fine, finiranno per fornire, nel lungo periodo, la garanzia di uno ‘stipendio’ in grado di trattenere i giocatori d’azzardo in questa carriera.

La definizione della scommessa di sicurezza passa attraverso due criteri

Per capire e analizzare se vale la pena seguire questa strada, è necessario definire cos’è una scommessa di sicurezza. Questa è un’intuizione con un’enorme possibilità di essere realizzata. Qualcosa di molto vicino a zero errori.

Possono essere facilmente identificati sulle piattaforme dei bookmaker. Questi sono quelli con quotazioni comprese tra 1.01 e 1.05. Cioè, i programmi che i siti di gioco online utilizzano ed effettuano calcoli sofisticati per determinare le probabilità che si verifichino eventi sportivi indicano che la possibilità che si verifichi tale esito è così grande che in cambio deve essere offerto un premio molto basso.

La modalità sportiva deve essere presa in considerazione

Il secondo criterio per definire una scommessa di sicurezza è lo sport. Gli sport di squadra, che consentono di compensare le prestazioni negative di alcuni atleti con una migliore prestazione dei loro compagni di squadra, garantendo il mantenimento dell’equilibrio di forze analizzato prima dell’inizio della disputa, sono l’opzione migliore.Gli sport individuali dovrebbero essere evitati nelle scommesse di. sicurezza

Tuttavia, anche tra le modalità praticate dai gruppi, esistono diversi livelli di rischio. Il calcio, ad esempio, che è lo sport dominante nella stragrande maggioranza dei siti di giochi online, ha un potenziale molto maggiore di risultati inaspettati rispetto alle partite di basket e pallavolo, ad esempio.

Immagina, ad esempio, una partita tra il Real Madrid, due volte campione del mondo nelle ultime edizioni, e l’Íbis, che viene etichettata come la peggiore squadra del pianeta. La minuscola possibilità che la squadra del Pernambuco sconfigga le Merengues è sicuramente maggiore di quella della peggior squadra di basket del mondo battendo il campione della NBA, il campionato professionistico più forte nella modalità.