Ex arbitro Fiorucci: “Niente tamponi per gli arbitri, gestione Aia grottesca”

Luca Fiorucci ex arbitro, è intervenuto a Radio Punto Nuovo denunciano la manca di controlli anti covid tra i direttori di gara.

Ci sono stati sia arbitri sia assistenti positivi in Serie C, che rischiano di vanificare l’impegno delle società che spendono tanto in tamponi. I tamponi non vengono fatti né agli arbitri di Serie A e B di calcio a 5, ne tanto meno agli osservatori del campionato di Serie A Ad oggi sono stati riscontrati 9-10 arbitri/assistenti di Serie C positivi, arbitri che hanno arbitrato anche domenica scorsa : siamo di fronte ad una gestione imbarazzante ed al limite del grottesco. Manca il rispetto per le società e per i loro sforzi. Fino a qualche settimana fa gli arbitri di serie C facevano i IV uomini in Serie B mettendo quindi a rischio e vanificando tutti gli sforzi che la FIGC e Lega stanno facendo per portare avanti il campionato: potrebbero fare anche il IV uomo in Serie A. le Elezioni AIA? I presidenti delle sezioni sono disponibili a fare le elezioni. Il Presidente Nicchi si lamenta tanto sostenendo che non gli consentono di fare le elezioni. Da quello che vedo come si sono organizzate tantissime altre federazioni potrebbe propone delle soluzioni invece di lamentarsi precostituendosi solo mante un alibi per mantenere la poltrona più a lungo possibile.