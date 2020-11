Avvocato Barra Caracciolo: “Il Tar può far giocare Juve-Napoli, ecco come”

L’avvocato Francesco Barra Caracciolo a Radio Punto Nuovo parla del ricorso del Napoli e della possibilità di arrivare al Tar.

Giocatori in nazionale? La situazione impone di rivedere un po’ tutto, dai protocolli a tutto il resto, comprese l’efficacia vincolante dei provvedimenti delle Asl, passando alle convocazioni in Nazionale. Al momento, eventuali positività dei calciatori, senza una norma, ricade solo sui calciatori e sulle società di appartenenza: perciò, ci sarebbe bisogno di rivisitare. Ho fatto delle valutazioni per le quali, nel caso di giudizio contrario al Napoli al Coni, ci sono margini di risarcimento al Tar. Il Tar può annullare la decisione? No, ma può risarcire il danno. Come si dimostra questo danno? Risarcimento in forma specifica è possibile: è una mera ipotesi, ma si può riordinare di giocare la partita. La forza maggiore c’era, tutte le acrobazie che fanno non servono a nulla. Quella sentenza è sbagliata e va riscritta.