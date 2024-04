L’eurodeputato Wallace insulta la Juve al Parlamento Europeo: “Juve m…a, forza Toro!” – VIDEO

Mick Wallace, eurodeputato irlandese noto tifoso del Torino, si è presentato al Parlamento Europeo con la maglia granata insultando la Juventus durante un intervento.

È polemica per le parole pronunciate dall’eurodeputato irlandese Mick Wallace al Parlamento Europeo. Il politico, noto per essere un grande tifoso del Torino, si è presentato nell’aula indossando la maglia granata e durante il suo intervento ha insultato pesantemente la Juventus in vista del derby della Mole: “In bocca al lupo al Toro sabato per il derby contro la Juventus, Juve m…a e forza Toro!”.

Un’uscita choc pronunciata in una delle sedi più istituzionali d’Europa, che non è passata inosservata. Le parole di Wallace sono diventate immediatamente virali sui social, scatenando un’accesa polemica per l’utilizzo di un linguaggio così volgare e offensivo da parte di un rappresentante delle istituzioni continentali.

Non è la prima volta che Wallace mostra pubblicamente il suo tifo calcistico. Già nel 2021, nel giorno di San Patrizio, si era presentato con la maglia del Torino attaccando nuovamente i bianconeri.

L’amore per i granata affonda le radici nella famiglia dell’eurodeputato. Sua sorella Mary vive infatti a San Mauro Torinese e per questo Wallace ha potuto scoprire la mentalità operaia e la grinta del Torino, caratteristiche che lo hanno fatto innamorare della squadra.

“Ho avuto anche un abbonamento e sono stato all’Allianz Stadium – raccontava qualche tempo fa l’irlandese classe 1955 – Io sono un grande tifoso del Torino”. Un amore per il calcio che lo ha spinto nel 2007 anche a fondare il Wexford FC, club di cui è stato presidente nei primi tre anni.

L’insulto alla Juventus però ha decisamente oltrepassato il limite, scatenando numerose critiche contro Wallace per aver utilizzato un linguaggio del tutto inopportuno e offensivo in un contesto istituzionale come il Parlamento Europeo.