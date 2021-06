Lorenzo Insigne e di Giovanni Di Lorenzo, i due calciatori del Napoli si sono messi in evidenza anche nella nazionale di Roberto Mancini. Alex Meret, individuato da Spalletti come il prossimo portiere titolare del Napoli, ad oggi non è stato ancora impiegato da Mancini.

Dei calciatori azzurri presenti a Euro 2020 ha parlato il giornalista Paolo Del Genio. Il giornalista ai microfoni di Kiss Kiss ha commentato le prestazioni degli azzurri: “Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo meritano di essere titolari. Nell’ultimo campionato italiano di Serie A sono stati rispettivamente il miglior esterno alto di sinistra e il miglior esterno basso di destra del torneo tricolore”.

Del Genio ha poi aggiunto: “Sono calciatori inoltre che si esaltano nel 4-3-3 di Roberto Mancini per le loro caratteristiche. Sono contento che il commissario tecnico gli stia dando lo spazio che meritano perché sono due calciatori dal valore indiscutibile”,