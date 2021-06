Napoli, Kimbo lascia. De laurentiis tratta con Caffè Borbone

La Kimbo non sarà il il terzo sponsor sulla maglia del Napoli, dopo l’addio alla Kappa, De Laurentiis ha intrapreso la via dell’autoproduzione. La nuova divisa del Napoli 2022 griffata EA7, sarà disegnata da Armani e prodotta dall’azienda tessile Onis. Ma le novità non finiscono qui, Aurelio de Laurentiis dopo l’addio della Kimbo, rapporto che andava avanti dal 2016, cerca un nuovo sponsor. Al momento gli azzurri hanno solo due sponsor: Lete e MSC.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il terzo sponsor del Napoli potrebbe essere Caffè Borbone:

“Il Napoli ha concluso il suo contratto con Kimbo, il club partenopeo è alla ricerca di un terzo sponsor tecnico – quello che appare dietro la maglia. È in piedi una trattativa con Caffè Borbone, ma nulla è ancora chiuso. Dopo aver confermato Lete e Msc si è concluso dopo 5 anni il rapporto con Kimbo e al momento sono in corso trattative con altre aziende del settore caffè”.

