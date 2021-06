Protezione Civile: ondata di calore in arrivo, alti tassi umidità

Allerta Meteo con ondata di caldo sulla Campania. La protezione civile ha diramato un avviso un’ondata di calore che si abbatterà nei prossimi giorni sulla Campania. Son previsti anche altissimi tassi di umidità che renderanno la temperatura percepita ancora maggiore. Ecco quanto scrive la protezione civile nel bollettino ufficiale:

A partire dalle 8 di domani mattina, lunedì 28 giugno e fino alle 20 di mercoledì 30 giugno nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato (come da elenco allegato alla DGR 870 dell’8 luglio 2005 pubblicata sul Burc n. 37 del 1 agosto 2005) si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi, soprattutto nella giornata di domani e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80%, in particolare nelle giornate di martedì e mercoledì e in condizioni di scarsa ventilazione.