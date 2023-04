Edo De Laurentiis: “Osimhen assenza pesante, pronostico? porta male”

Edo De Laurentiis vicepresidente del calcio Napoli ha parlato con in tifosi prima della sfida con il Milan.

Il Napoli è arrivato a Milano per l’atteso match di Champions League contro il Milan. Edo De Laurentiis, vice presidente della SSC Napoli, ha parlato brevemente con alcuni tifosi all’esterno dell’Hotel Gallia, lamentando l’assenza di Victor Osimhen: “È una grossa perdita per noi“. Il dirigente azzurro, inoltre, ha preferito non fare pronostici sulla partita: “Non lo faccio, porta male“.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha le idee chiare sulla formazione che schiererà: in attacco mancheranno Osimhen e Simeone, ma con ogni probabilità dovrebbe farcela Giacomo Raspadori, che partirà titolare ed agirà nel ruolo di prima punta coadiuvato da Kvaratskhelia e Lozano dall’altro lato dell’attacco. Alle loro spalle ci sarà Piotr Zielinski nel solito ruolo di sotto punta.

L’assenza di Osimhen, già sentita nella gara di campionato, potrebbe pesare molto sul risultato della partita. Il Napoli spera di recuperarlo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League che si giocherà al Maradona.