La carica di Simeone: “Fa male, ma sarò un tifoso in più del Napoli”

Giovanni Simeone non sarà in campo per la sfida di Champions League tra Milan e Napoli, ma carica la squadra sui social.

Simeone out per Milan-Napoli, non ci sarà nemmeno Osimhen. Luciano Spalletti sceglie Elmas titolare con Kvaratskhelia e Lozano. Un attacco inedito con Raspadori che parte solo dalla panchina, perché nemmeno lui è al massimo della condizione fisica e potrebbe entrare solo nel secondo tempo.

Dunque Milan-Napoli si gioca senza ‘attaccanti’ in casa azzurra, mentre Giovanni Simeone dai social carica la squadra: “Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò un tifoso napoletano in più, con grande fiducia nella squadra mentre lavoro sodo per ritornare presto!

Grazie a tutti per il vostro grande sostegno“.