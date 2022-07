Dybala al Napoli – Il Mattino: “De Laurentiis ci fa un pensiero, ma pone le condizioni”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Paulo Dybala è l’uomo dei sogni, in grado di infiammare di nuovo la piazza azzurra, scossa dall’addio di Koulibaly. Oggi De Laurentiis avrà un summit di mercato con Spalletti e Giuntoli, si spera che l’arrivo a Dimaro del presidente possa sbloccare la situazione. Il presidente ha incassato i 40 milioni di euro per la cessione di Koulibaly e non ha più scuse. Ancora una volta nei momenti cruciali è stato lontano da Napoli ed h atteso il quinto giorno di ritiro per arrivare a Dimaro, proprio lui che fino a qualche mese fa parlava di spostare gli uffici della FilmAuro a Castel Volturno.

Ora Dybala diventa il colpo che De Laurentiis può fare per guadagnare nuovamente popolarità tra i tifosi. Ma Il Mattino è scettico e scrive: “C’è un mare aperto in cui navigare dove persino quella che fino a poche ore fa era una suggestione e null’altro, potrebbe diventare un’isola dove approdare: Dybala. Ora inavvicinabile, e De Laurentiis lo sa bene, con i suoi 7 milioni di richiesta e i diritti di immagine. Ma tra venti giorni, dovesse abbassare le pretese e l’Inter abbandonarlo al suo destino, De Laurentiis potrebbe pure farci un pensiero. Ma non adesso. E non certo per fare un acquisto come risposta alla delusione dei tifosi“.