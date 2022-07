Repubblica – Broja vero obiettivo di De Laurentiis, piace anche un altro attaccante

Il calciomercato del Napoli va avanti nonostante i malumori della piazza. Il club azzurro ha già piazzato due colpi importanti come Kvaratskhelia e Mathias Olivera, oltre al riscatto di Frank Anguissa e la conferma di Juan Jesus. Insomma non si può parlare di immobilità del Napoli, ma resta comunque lo scetticismo della piazza che ha visto andare via nello stesso momento Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly.

Perdere quattro giocatori così non è facile per nessuno, men che meno per il Napoli. Ora però De Laurentiis, che oggi incontra Spalletti a Dimaro, può dare nuovo impulso alle trattative. Ci sono i 40 milioni di euro incassati dalla cessione di Koulibaly. Ecco quanto scrive Il Mattino sugli obiettivi di mercato del Napoli: “L’argentino continua infatti a sparare alto e chiede un ingaggio di almeno 8 milioni, fuori dalla portata del Napoli. È invece un vero obiettivo per De Laurentiis il giovane bomber albanese Armando Broja, 21 anni a settembre, che è in uscita dal Chelsea e ha grandi margini di miglioramento. Con il Verona sono inoltre avviati i contatti per Giovanni Simeone, nel mirino per la sua duttilità nella fase offensiva, che gli consentirebbe di dare respiro a Osimhen e all’occorrenza di fare coppia con il cannoniere nigeriano“.