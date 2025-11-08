Dusan Vlahovic è in lacrime: è morto il mister in campo | Addio al maestro di sempre

L’attaccante in forza alla Juventus non è riuscito a trattenere le lacrime dopo quanto accaduto. Si è trattato di uno shock.

Un dolore profondo ha scosso il cuore di Dusan Vlahovic, che nelle ultime ore ha ricevuto una notizia difficile da accettare. È scomparso il mister che ha segnato la sua crescita calcistica e personale. La perdita ha lasciato un vuoto enorme, non solo nella vita dell’attaccante.

Vlahovic, una volta appresa la notizia, è certamente rimasto scosso dall’accaduto. Una notizia del tutto inaspettata che ha sconvolto l’attuale attaccante della Juventus che mai avrebbe potuto immaginare un epilogo simile. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che sarà difficile da mandare giù.

Bisognerà capire adesso come reagirà il calciatore serbo dopo una news del genere. Sarà necessario, rispettando i tempi del giocatore, far sì che si rimetta in carreggiata. Non sarà semplice per lui superare una perdita del genere e per questo potrebbe anche essere guidato.

La notizia della scomparsa ha scosso l’ambiente sportivo e i tanti che avevano conosciuto il mister, descritto da tutti come un uomo di grande umanità e competenza. Ex giocatori, colleghi e tifosi hanno voluto ricordarlo con parole di affetto e riconoscenza, sottolineando la sua capacità di formare non solo atleti, ma anche persone.

Lutto inatteso

Per Vlahovic, questo lutto arriva in un momento cruciale della stagione, ma la sua reazione testimonia la maturità di chi ha imparato a trarre forza anche da un dolore simile. I compagni, senza ombra di dubbio, proveranno a risollevare il morale del bomber che sin qui stava facendo bene.

Le immagini e i ricordi del suo maestro continueranno ad accompagnarlo, trasformandosi in una motivazione ulteriore per onorare la sua memoria in campo.

L’accaduto

Nello specifico, Vlahovic, è venuto a sapere della notizia della morte del suo concittadino Mladen Zizovic, allenatore del Radnički 1923, scomparso a soli 44 anni durante la partita di Super Liga serba contro il Mladost Lučani. Il dramma si è consumato al 22’ del primo tempo, quando l’allenatore si è accasciato in panchina. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto in ospedale, ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. La notizia ha lasciato attoniti giocatori, tifosi e colleghi, portando alla sospensione del match e a un’ondata di dolore in tutto il Paese.

Le immagini di quel momento hanno mostrato l’incredulità e la commozione di chi era presente, mentre la federazione serba e il mondo del calcio internazionale hanno espresso profonda tristezza. Ex giocatore di club prestigiosi e della nazionale bosniaca, Zizovic era diventato un allenatore stimato per carisma e professionalità, guidando squadre di rilievo nei Balcani.