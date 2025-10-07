Dramma Marc Marquez: annunciato il ritiro dalla Moto GP | L’infortunio è gravissimo
Il talento del fortissimo pilota spagnolo è stato spesso frenato da gravissimi infortuni. Questa volta sarà ancora più dura.
Il primo weekend da campione del mondo MotoGP si è trasformato in un incubo per Marc Marquez. Sesto nella Sprint, lo spagnolo della Ducati è stato tamponato da Marco Bezzecchi durante il giro di apertura del GP d’Indonesia. Cadendo ad alta velocità dalla sua GP25, Marquez ha colpito la spalla destra ed è stato immediatamente trasportato al centro medico del circuito di Mandalika. Il dottor Angel Charte ha confermato una piccola frattura alla clavicola, sottolineando però la complessità della situazione a causa del braccio già operato, senza escludere possibili lesioni ai legamenti.
Marquez volerà a Madrid per ulteriori controlli e valutare il percorso di riabilitazione. Ai microfoni di Dazn Spagna ha dichiarato: “Non posso dire di sentirmi a posto, ma tutto sommato è andata bene. Sembra che i legamenti della clavicola siano rotti, ma è solo un’ipotesi”. Poco dopo ha ribadito a Sky: “Non è il miglior modo di iniziare dopo aver vinto il campionato. Rispetterò il parere dei medici e tornerò quando sarà possibile”. Le sue parole ricordano il recupero forzato del 2020 a Jerez, quando forzò la guarigione dell’omero destro.
Bezzecchi si è subito scusato tramite Instagram per l’incidente che ha compromesso anche la sua gara. Marquez ha accettato le scuse senza drammi: “Sono cose che capitano nelle corse”. La dinamica della caduta potrebbe comunque portare a una penalità per il pilota Aprilia da scontare nel prossimo Gran Premio.
Bezzecchi verrà sottoposto a esami approfonditi per accertare eventuali conseguenze fisiche della caduta. Marquez, dal canto suo, affronterà i controlli a Madrid per decidere tempi e modalità del recupero, mantenendo la calma e la prudenza necessarie dopo un periodo così delicato della sua carriera.
Marquez valuta il ritiro anticipato
Dopo il recente infortunio al braccio destro e alla clavicola durante il GP d’Indonesia, Marc Marquez sta valutando la possibilità di ritirarsi anticipatamente dalla stagione attuale. Nonostante si sia già laureato campione del mondo, il campione spagnolo vuole evitare rischi inutili che potrebbero compromettere il recupero e la sua carriera a lungo termine. La decisione, se confermata, rappresenterebbe un gesto di prudenza e responsabilità, mettendo la salute al di sopra della competizione.
Il rischio di peggiorare le condizioni del braccio operato in passato è concreto. Marquez ha più volte ricordato quanto sia importante ascoltare il parere dei medici e non forzare i tempi di recupero, come accaduto nel 2020 a Jerez, quando un ritorno troppo prematuro compromesse la guarigione dell’omero destro. La prudenza in questo momento potrebbe garantirgli un rientro più sicuro nella prossima stagione, evitando ulteriori stop o interventi chirurgici.
Salute e strategia a lungo termine
Ritirarsi ora non significa arrendersi, ma pianificare con intelligenza il futuro. Marquez potrebbe dedicarsi a una riabilitazione completa, concentrandosi su esercizi mirati e monitoraggio costante, senza la pressione delle gare.
I tifosi e la squadra comprenderebbero una scelta simile, considerando l’importanza della sua integrità fisica. La priorità rimane il pieno recupero, così da poter affrontare il prossimo anno agonistico al massimo delle proprie possibilità.