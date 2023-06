Diritti Tv: Canale della Lega piace a tutti, il visionario De Laurentiis ha ancora ragione

I diritti Tv per la Serie A non sono stati ancora assegnati, ma si fa sempre più concreta l’idea di costruire un canale della Lega Calcio.

Aurelio De Laurentiis ne parla da tempo, ma come ogni volta le sue proposte sono talmente futuristiche che in un primo momento vengono scartate. Il patron del Napoli avrà i suoi difetti, ma non gli manca la visione. Fu proprio De Laurentiis a parlare di cinque cambi in Serie A, così come la necessità di abolire i giocatori in tribuna e portarli tutti in panchina. Tutte cose poi realizzate.

Serie A: diritti tv e Canale delle Lega Calcio

Da molto tempo il presidente della SSCN parla anche della necessità di costituire un canale privato della Lega Calcio che possa produrre e trasmettere le partite. Qualcosa in stile NBA, che vende il prodotto in tutto il mondo con i vari pass a prezzi anche accessibili.

Ora questa possibilità viene presa in considerazione. Intanto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha fatto sapere che nessuna delle offerte per i diritti tv della Serie A(Sky, Dazn e Mediaset) ha raggiunto il minimo di 1,5 miliardi di euro previsto.

Quindi ora si procederà con trattative private, fissate al 26 giugno per ottenere un rilancio. Tuttosport scrive che la “negoziazioni affidate a una commissione composta da Percassi (Atalanta), Capellini (Inter), Lotito (Lazio), De

Laurentiis (Napoli) e Campoccia (Udinese). Sky e Dazn duelleranno sulle dirette a pagamento, Mediaset vuole approfittare della novità della partita in chiaro. La buona notizia arriva dalle manifestazioni di interesse per il canale della Lega, sei i soggetti a farsi avanti. Dovrebbe trattarsi di banche e fondi che nei mesi scorsi avevano proposto di finanziare Via Rosellini. Sull’opportunità di mettersi in proprio spinge soprattutto il Napoli“.