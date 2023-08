Di Marzio: Lozano-PSV, ci siamo! Il messicano torna in Eredivisie

Secondo Gianluca Di Marzio, Hirving Lozano è pronto a tornare al PSV Eindhoven dove è esploso prima del trasferimento al Napoli nel 2019.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Hirving Lozano è ormai vicinissimo al ritorno al PSV Eindhoven, squadra olandese dove il messicano è esploso prima del passaggio al Napoli nel 2019.

Secondo Di Marzio, PSV e Napoli sono ai dettagli per il trasferimento di Lozano, con l’accordo sull’ingaggio ormai raggiunto. L’esterno offensivo messicano sarebbe pronto a partire già nelle prossime ore destinazione Olanda.

Con questo accordo, Lozano torna nel club che lo ha lanciato in Europa nel 2017 prelevandolo dal Pachuca. Con la maglia del PSV, il classe ’95 ha segnato 40 gol in 79 presenze prima di arrivare al Napoli nel 2019.

In azzurro Lozano è stato uno dei protagonisti dello scudetto della passata stagione con 3 reti e 3 assist in 32 partite. In totale con il Napoli ha messo insieme 30 gol e 17 assist in 155 gare, vincendo anche una Coppa Italia.

Ora per lui il ritorno in Eredivisie, il campionato dove aveva stupito con la maglia del PSV prima del grande salto in Serie A. Un’operazione che sembra essere alle battute finali in queste ultime ore di calciomercato.