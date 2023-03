Di Lorenzo, il fratello: “Non poteva dire di no al Napoli. Da piccolo simpatizzava per due squadre”

Il fratello di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha raccontato alcune curiosità sul terzino azzurro.

Diego Di Lorenzo, fratello del terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha svelato alcune curiosità sulla vita del capitano azzurro. In una recente intervista concessa a SportItalia.com, Diego ha parlato dell’impeccabile stagione di Giovanni con la maglia del Napoli, diventato capitano dopo le partenze di Insigne e Koulibaly.

“Giovanni ci ha abituato a prestazioni di alto livello. Ogni anno aggiunge qualche nuovo elemento al suo bagaglio tecnico e durante questi anni a Napoli ha dimostrato di essere un titolare dei partenopei, conquistando anche la maglia della Nazionale italiana fino alla vittoria dell’Europeo“, ha dichiarato il fratello.

Diego ha anche svelato che Giovanni non ha mai tifato per una squadra in particolare, ma simpatizzava per la Fiorentina, tifata dal nonno e dalla madre, e per il Napoli, squadra del padre.

“Non ha mai tifato per una squadra precisa. Nostro nonno e nostra madre tifano Fiorentina, mio padre – guarda caso – è tifoso del Napoli. Diciamo che simpatizzava per queste due squadre”.

Parlando della trattativa che ha portato Giovanni al Napoli, Diego ha rivelato che durante l’ultimo campionato con l’Empoli si parlava di interessi da parte di Roma e Inter, ma è stato il Napoli a cercare il giocatore in modo concreto e Giovanni non ha esitato a dire sì.

“Durante l’ultimo campionato con l’Empoli si parlava di interessi da parte di Roma e Inter, ma il Napoli è stato la squadra che lo ha cercato in modo concreto. E Giovanni non poteva dire di no, non ci ha pensato un attimo”.

Infine, sulla questione del rinnovo di contratto con il Napoli, Diego ha lasciato intendere che la questione è una formalità, non essendoci dubbi sulla volontà di Giovanni di restare a lungo con la squadra azzurra.

Giovanni vuole restare a Napoli fino al termine della sua carriera”.