CORSPORT – “Insigne ha rifiutato 3,5 milioni per il rinnovo, Kvara ha firmato felice a 1,5”

Corriere dello Sport mette in evidenza le differenze tra giocatori: Insigne rifiuta il rinnovo col Napoli, Kvaratskhelia firma felice.

Sulle pagine del quotidiano sportivo in edicola oggi si può leggere del capolavoro del Napoli di Aurelio De Laurentiis fatto in estate. Ingaggi abbassati, giocatori importanti che andavano via, ma qualità media della squadra che è addirittura aumentata. Una gestione che ora viene presa ad esempio anche dagli altri club italiani ed europei.

Insigne e Kvartskhelia: le differenze a Napoli

Corriere dello Sport scrive: “Giuntoli a Napoli lo chiamano “mister 35%”. Il capolavoro estivo lo ha realizzato riuscendo ad abbassare il monte ingaggi complessivo da circa 110 milioni lordi a 73. Non solo. Koulibaly, ceduto a 38 e sostituito da Kim comprato a 18, senza avvertire alcun contraccolpo in difesa. Il creano prende 2,5 più i premi. Il senegalese guadagnava 6 milioni. È solo un esempio virtuoso. Gli altri acquisti seguivano la stessa direzione. Bravi e meno costosi di chi gli ha lasciato il posto. Mertens, un idolo, era incerto se prolungare e un anno fa viaggiava sui 4,5 netti. Raspadori ha firmato a 2,5 e Simeone a 1,8. Insigne ne percepiva 5 e non ha firmato il rinnovo a 3,5. Kvara è arrivato felice come un bambino a 1,5 di stipendio“.

Poi aggiunge: “Certo ora De Laurentiis si dovrà preoccupare di blindare l’asso georgiano, ma i conti del club sono in progressione, schizzeranno verso l’alto. L’ingresso Champions ha portato 78 milioni. Nelle stagioni precedenti aveva indovinato Osimhen, Anguissa e Lobotka, tanto per citare tre pilastri di Spalletti. Il risultato complessivo è stato clamoroso: gruppo più forte, entusiasmo e nuove dinamiche all’interno dello spogliatoio. Ecco dove chimica e competenza si sono fuse con la matematica finanziaria“.