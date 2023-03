Di Lorenzo: “L’Italia alza la testa in Europa. Festa scudetto? Un po’ ci ho pensato ma…”

Giovanni Di Lorenzo difensore del Napoli ha parlato della sfida in Champions League con il Milan e della corsa scudetto.

Il difensore a Repubblica si è soffermato a parlare dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League, che vedranno il Napoli affrontare il Milan. Ma c’è addirittura di avere un altro derby italiano in semifinale, visto che la vincente tra le due andrà a sfidare chi passa il turno tra Inter e Benfica.

L’Italia ha portato 3 squadre tra le migliori 8 d’Europa, facendo meglio della Premier League. Ecco il pensiero di Di Lorenzo: “Bene così. Per il calcio italiano è un segnale di riscossa importante e pure l’Inter avrà la sua chance contro il Benfica, mentre noi ci giocheremo con il Milan la semifinale. Ma non finisce qui: pure Juve, Roma e Fiorentina sono ancora in corsa nelle altre Coppe. Il nostro movimento sta rialzando la testa ed è un vanto per tutti: in Serie A ci sono squadre forti“.

Poi sulla corsa scudetto del Napoli e l’eventuale festa in città ha detto: “Vivo qui da 4 anni e ho imparato le regole della scaramanzia, oltre a conoscere la matematica. Dobbiamo fare altri punti e non ci sono partite facili. Posso dire solo che stiamo facendo qualcosa di incredibile e che abbiamo l’opportunità di vincere il campionato. Un po’ ci ho pensato, al giorno dello scudetto. Ma non immagino cosa potrà accadere in città. Spingeremo al massimo, non vediamo l’ora di festeggiare“.