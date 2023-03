“Prima il Milan e poi l’Inter” a Napoli si sogna la finale di Champions League

Il Napoli sfida il Milan ai quarti di Champions League, se supera il turno in semifinale può giocare contro l’Inter.

I sorteggi di Champions League hanno decretato il derby italiano tra Milan e Napoli ai quarti di Champions League. Una sfida affascinante tra due club che si danno battagli anche in Serie A per la conquista dello scudetto.

Ma la vincente tra Milan e Napoli andrà a giocare con la vincente di Benfica-Inter. Un sorteggio quello dell’urna di Nyon che sicuramente è favorevole alla federazione italiana che sicuramente porterà una squadra in semifinale, ma se ci dovesse essere un derby anche in quel caso, allora sarebbe assicurato un posto in finale.

Sorteggio Napoli: la reazione dei tifosi

Dopo il sorteggio dei quarti di Champions League, c’è stata la reazione dei tifosi del Napoli; c’è chi è andato cauto dicendo e scrivendo sui social che in Champions le cose cambiano e che la netta differenza che c’è tra Napoli, Milan e Inter in Serie A, non si vedrà così tanto in Europa.

In molti, però, sognano già un Napoli in finale di Champions League ad Istanbul. C’è grande ottimismo per il match Milan-Napoli, ma c’è ottimismo anche per la semifinale quando gli azzurri potrebbero giocare contro Benfica o Inter, ma ovviamente prima bisogna battere i rossoneri.