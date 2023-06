Di Domenico: “La verità su Hincapié, Nagelsmann e Kamada al Napoli”

Gianluca Di Domenico, operatore di mercato, analizza le possibili mosse di calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nel corso del programma “Si Gonfia la Rete”, il popolare show di Radio CRC condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto Gianluca Di Domenico, noto operatore di mercato. Tra le diverse tematiche toccate, hanno spiccato i commenti su Piero Hincapié, Julian Nagelsmann e Daichi Kamada.

La Versatilità di Hincapié

Piero Hincapié, 21enne difensore ecuadoriano attualmente al Leverkusen, un talento emergente accostato al Napoli. Di Domenico ha sottolineato le sue capacità di adattarsi a diverse posizioni in campo, dal difensore centrale al terzino sinistro. Nonostante la sua altezza non sia impressionante (1,83m), Di Domenico ricorda che anche la nazionale italiana ha trionfato in un Mondiale con un difensore centrale relativamente basso, Fabio Cannavaro.

Nagelsmann: Un Profilo Moderno

Sulla scena europea, Di Domenico ha espresso ammirazione per Julian Nagelsmann, definito come un allenatore “molto moderno”. Nonostante l’unico ostacolo possa essere la barriera linguistica con la squadra napoletana, Nagelsmann potrebbe rappresentare un’opzione valida per il post Spalletti. Tuttavia, sottolinea Di Domenico, qualsiasi futuro allenatore del Napoli avrà molto da perdere e altrettanto da vincere.

Kamada e Il Calcio Italiano

Parlando di Daichi Kamada, Di Domenico ha sostenuto che l’attaccante giapponese sarebbe un’ottima aggiunta al calcio italiano, pur avendo spazio per migliorare dal punto di vista tattico. Nonostante le voci di un suo possibile trasferimento al Milan, l’operatore di mercato crede che Kamada potrebbe finire al Borussia Dortmund, mentre il Milan potrebbe concentrarsi su Youri Tielemans.

Infine, Di Domenico ha smentito qualsiasi coinvolgimento con Noah Okafor e ha espresso il suo rammarico per l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan, definendoli “due persone squisite”.