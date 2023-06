SKY: Italiano-Fiorentina, finito l’incontro. Domani conferenza stampa di Commisso. Ecco cosa filtra

Vincenzo Italiano ha incontrato Joe Barone, per parlare del suo futuro, Commisso ha annunciato una conferenza stampa. Il Napoli è alla finestra.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Vincenzo Italiano, l’allenatore della Fiorentina, attende con ansia di conoscere il suo destino. Dopo la recente sconfitta in finale contro il West Ham, l’esperto di calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio, ha riportato che il futuro dell’allenatore potrebbe essere altrove​.

Incontro Cruciale

Di Marzio ha aggiunto che è stato organizzato un incontro tra Italiano e Joe Barone, un dirigente della Fiorentina. L’esito di questo incontro potrebbe determinare se Italiano rimarrà a Firenze o se lascerà il club a determinate condizioni. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha espresso interesse per Italiano ma ha anche affermato di non voler pagare nessuna penale per liberarlo dal suo contratto con la Fiorentina​.

Conferenza Stampa Imminente

In seguito all’incontro, Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina, ha annunciato una conferenza stampa. Si prevede che Commisso discuta del futuro di Italiano durante la conferenza, che si terrà sabato 10 giugno alle ore 11:00, nella Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi​.

Il Napoli alla Porta

Italiano, che ha attirato l’attenzione del Napoli, è considerato da De Laurentiis un allenatore capace e preparato. Dopo lo Scudetto vinto da Luciano Spalletti, potrebbe essere proprio Italiano l’erede designato per guidare la squadra campana​.