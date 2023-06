Pedullà: “Italiano tra Fiorentina e Napoli, arrivano notizie importanti”

Notizie Calcio Napoli – Il futuro di Vincenzo Italiano sarà deciso nei prossimi giorni, dopo l’incontro con Rocco Commisso.

Le ultime notizie su Vincenzo Italiano al Napoli vengono date da Alfredo Pedullà che attraverso il suo sito ufficiale fa sapere che Commisso ha elogiato allenatore e squadra, nonostante non siano riusciti a vincere né la finale di Coppa Italia e nemmeno quella di Conference League. C’è grande delusione nel gruppo ma anche in Vincenzo Italiano, allenatore del club viola.

Proprio del futuro di Italiano, scrive Pedullà: “Capitolo Italiano: inevitabilmente se ne parlerà in queste ore, a prescindere dal fatto che abbia un contratto e tenendo conto dell’interesse del Napoli. Non c’è molto tempo perché lunedì prossimo Commisso lascerà Firenze. Il patron ha confermato Italiano, ma non si aspetta “tarantelle” oppure equivoci. Può darsi anche che se Italiano gli chiedesse di andare non lo tratterebbe perché è giusto avere motivata al 100 per cento. Vedremo quindi quali saranno i passi del Napoli“.