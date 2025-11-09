Delio Rossi nuovo allenatore della Fiorentina: tuffo nel passato viola | Tifosi irritati: “volevamo De Rossi, non Delio Rossi”
La Fiorentina potrebbe accogliere nuovamente l’allenatore che ha già guidato la Viola nel corso dell’annata 2011/12.
Il nome di Delio Rossi torna a circolare con insistenza negli ambienti viola, evocando un passato non troppo lontano e ricco di emozioni contrastanti. L’ipotesi del suo ritorno sulla panchina della Fiorentina ha subito acceso il dibattito tra i tifosi, divisi tra nostalgia e perplessità.
Le reazioni del tifo non si sono fatte attendere. Sui social, molti sostenitori hanno espresso delusione, sottolineando come avrebbero preferito un nome più giovane e moderno. “Volevamo De Rossi, non Delio Rossi”, è diventato in poche ore uno dei commenti più diffusi, simbolo di un sentimento collettivo.
Tuttavia, l’esperienza di Delio Rossi resta un punto di forza. Allenatore navigato, capace di gestire spogliatoi complessi e situazioni di pressione, il tecnico ha lasciato in passato tracce di gioco riconoscibili. Il suo possibile ritorno potrebbe portare solidità e disciplina, due aspetti spesso richiesti a una squadra in cerca di continuità.
La dirigenza, nel frattempo, si muove con cautela, senza confermare né smentire le indiscrezioni. Si tratterebbe, al momento, di una semplice ipotesi di lavoro, parte di una rosa più ampia di profili. La priorità resta individuare un tecnico capace di rilanciare il progetto sportivo e restituire entusiasmo.
Gli sviluppi
In attesa di sviluppi concreti, Firenze si interroga sul futuro della sua panchina. Il nome di Delio Rossi riporta inevitabilmente alla memoria momenti intensi, sia sportivi che extracalcistici, che hanno lasciato un segno profondo nella storia recente del club. Alcuni vedrebbero in lui un’occasione di riscatto personale, altri temono un ritorno al passato più che un passo avanti.
Quel che è certo è che il dibattito sul prossimo allenatore viola resterà acceso ancora a lungo. La società dovrà saper leggere il sentimento popolare, bilanciandolo con le proprie strategie tecniche. Se l’ipotesi Delio Rossi dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di una scelta coraggiosa e controcorrente.
Il futuro
La risoluzione consensuale tra Delio Rossi e il Foggia riaccende le voci di un possibile futuro in panchina per l’esperto tecnico. Dopo un inizio di stagione complicato, il divorzio con il club pugliese segna la fine di un capitolo e apre nuovi scenari. Inevitabilmente, il suo nome torna ad essere accostato alla Fiorentina, dove Rossi ha già lasciato un segno nella memoria dei tifosi. Al momento, però, si tratta solo di un’ipotesi, senza conferme ufficiali da parte della società viola.
La tempistica della separazione con il Foggia alimenta le speculazioni, ma a Firenze prevale la prudenza. La dirigenza sta valutando diverse opzioni per il futuro della panchina, e l’eventuale ritorno di Rossi sarebbe una scelta dal forte valore simbolico. L’allenatore potrebbe rappresentare esperienza e carattere in un momento di transizione,