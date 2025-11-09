9 Novembre 2025

Delio Rossi nuovo allenatore della Fiorentina: tuffo nel passato viola | Tifosi irritati: “volevamo De Rossi, non Delio Rossi”

Lorenzo Gulotta 9 Novembre 2025
Delio Rossi nuovo allenatore della Fiorentina: tuffo nel passato viola | Tifosi irritati: “volevamo De Rossi, non Delio Rossi”

Delio Rossi-Foggialandia-Napolipiu.com

La Fiorentina potrebbe accogliere nuovamente l’allenatore che ha già guidato la Viola nel corso dell’annata 2011/12.

Il nome di Delio Rossi torna a circolare con insistenza negli ambienti viola, evocando un passato non troppo lontano e ricco di emozioni contrastanti. L’ipotesi del suo ritorno sulla panchina della Fiorentina ha subito acceso il dibattito tra i tifosi, divisi tra nostalgia e perplessità.

Le reazioni del tifo non si sono fatte attendere. Sui social, molti sostenitori hanno espresso delusione, sottolineando come avrebbero preferito un nome più giovane e moderno. “Volevamo De Rossi, non Delio Rossi”, è diventato in poche ore uno dei commenti più diffusi, simbolo di un sentimento collettivo.

Tuttavia, l’esperienza di Delio Rossi resta un punto di forza. Allenatore navigato, capace di gestire spogliatoi complessi e situazioni di pressione, il tecnico ha lasciato in passato tracce di gioco riconoscibili. Il suo possibile ritorno potrebbe portare solidità e disciplina, due aspetti spesso richiesti a una squadra in cerca di continuità.

La dirigenza, nel frattempo, si muove con cautela, senza confermare né smentire le indiscrezioni. Si tratterebbe, al momento, di una semplice ipotesi di lavoro, parte di una rosa più ampia di profili. La priorità resta individuare un tecnico capace di rilanciare il progetto sportivo e restituire entusiasmo.

Gli sviluppi

In attesa di sviluppi concreti, Firenze si interroga sul futuro della sua panchina. Il nome di Delio Rossi riporta inevitabilmente alla memoria momenti intensi, sia sportivi che extracalcistici, che hanno lasciato un segno profondo nella storia recente del club. Alcuni vedrebbero in lui un’occasione di riscatto personale, altri temono un ritorno al passato più che un passo avanti.

Quel che è certo è che il dibattito sul prossimo allenatore viola resterà acceso ancora a lungo. La società dovrà saper leggere il sentimento popolare, bilanciandolo con le proprie strategie tecniche. Se l’ipotesi Delio Rossi dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di una scelta coraggiosa e controcorrente.

Delio Rossi-PalermoLive-Napolipiu.com

Il futuro

La risoluzione consensuale tra Delio Rossi e il Foggia riaccende le voci di un possibile futuro in panchina per l’esperto tecnico. Dopo un inizio di stagione complicato, il divorzio con il club pugliese segna la fine di un capitolo e apre nuovi scenari. Inevitabilmente, il suo nome torna ad essere accostato alla Fiorentina, dove Rossi ha già lasciato un segno nella memoria dei tifosi. Al momento, però, si tratta solo di un’ipotesi, senza conferme ufficiali da parte della società viola.

La tempistica della separazione con il Foggia alimenta le speculazioni, ma a Firenze prevale la prudenza. La dirigenza sta valutando diverse opzioni per il futuro della panchina, e l’eventuale ritorno di Rossi sarebbe una scelta dal forte valore simbolico. L’allenatore potrebbe rappresentare esperienza e carattere in un momento di transizione,

Altro

Panchina

Ok, prenditi lo stipendio e vattene lontanissimo | ESONERO UFFICIALE: arrivata la comunicazione

Marco Fanfani 9 Novembre 2025
Sarri (lapresse) - napolipiu

Maurizio Sarri non ci crede: L’HA RICHIAMATO LA JUVE | Corsa contro il tempo per la firma del contratto

Lorenzo Gulotta 8 Novembre 2025
Eljif Elmas (LaPresse) Napolipiu

Conte perde anche Elmas: questa è una maledizione totale | Aveva ragione a sborbottare in conferenza

Marco Fanfani 8 Novembre 2025
Sinner

Jannik Sinner trasportato nel reparto di “Oncologia”: il clima non è dei migliori | La situazione minuto per minuto

Lorenzo Gulotta 8 Novembre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

Ciao Lucca, ho trovato la posizione perfetta per te: in tribuna | FINITO IL MATRIMONIO: il mister ha deciso

Marco Fanfani 8 Novembre 2025
Nico Paz

NICO PAZ – MCTOMINAY: il comunicato ufficiale infiamma i tifosi del Napoli | Ratificato il deposito a sorpresa

Marco Fanfani 8 Novembre 2025

Ultimissime

Delio Rossi-Foggialandia-Napolipiu.com

Delio Rossi nuovo allenatore della Fiorentina: tuffo nel passato viola | Tifosi irritati: “volevamo De Rossi, non Delio Rossi”

Lorenzo Gulotta 9 Novembre 2025
de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (3)

Gazzetta dello Sport: “Vecchio e scomodo Il Maradona frena il boom del Napoli”

redazione 9 Novembre 2025
Panchina

Ok, prenditi lo stipendio e vattene lontanissimo | ESONERO UFFICIALE: arrivata la comunicazione

Marco Fanfani 9 Novembre 2025
Screenshot 2025-11-09 070445

Corriere dello Sport: “Bologna-Napoli, le probabili formazioni”

redazione 9 Novembre 2025
Conte

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte sfida Italiano per la vetta: «Serve ritrovare il gol»”

redazione 9 Novembre 2025