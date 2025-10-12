Del Piero non era idoneo a giocare a calcio: il controllo medico non lascia dubbi | Tutto insabbiato per anni
La storia del fuoriclasse della Juventus è molto particolare a ancora fa discutere a distanza da anni dal ritiro.
Il primo sguardo su Del Piero
“Struttura fisica non eccezionale”: così iniziava la relazione di Antonio Venturi, osservatore della Juventus, dopo aver visto Alessandro Del Piero il 26 ottobre 1991 durante Inter-Padova Primavera. A prima vista sembrava una mezza bocciatura, quasi un’indicazione che non potesse giocare a calcio, ma la scheda analizzava con precisione tecnica e tattica un talento che già mostrava qualità fuori dal comune. L’osservatore non aveva dubbi: quel ragazzo di nemmeno diciotto anni era destinato a diventare speciale, e bisognava seguirlo, coltivarlo e accompagnarlo nella crescita.
L’intuito di Venturi aveva colto subito le doti del giovane Pinturicchio, così ribattezzato dall’Avvocato Agnelli. Testa, cuore e occhio esperto spiegavano perché Del Piero fosse un talento da non lasciarsi sfuggire. Giocatore intelligente, disciplinato, mai individualista: capace di smarcarsi, leggere la partita e mettersi al servizio del gruppo. La scheda sottolineava già la sua capacità di sacrificio, la tecnica naturale e la visione di gioco eccellente, qualità che lo avrebbero reso un futuro campione.
Dal giovane talento al mito
Il tiro iconico alla Del Piero nacque a Dortmund il 13 settembre 1995, nella Champions League con la Juve di Lippi. Calciato dalla sua “mattonella”, segnò un gol che resterà nella storia, simbolo del talento e della precisione del fuoriclasse bianconero. Quel gesto racchiudeva tutto ciò che Venturi aveva visto anni prima: tecnica, intelligenza e capacità di incidere nelle partite più importanti.
Oggi, 9 novembre 2024, giorno del 50° compleanno dell’ex dieci bianconero, il ricordo di quelle pennellate che coloravano il cielo sopra Berlino e Torino resta indelebile. Del Piero, con spalle strette ma talento infinito, ambidestro, preciso e intelligente, ha confermato le previsioni dell’osservatore: da un giovane promesso a leggenda, la storia del calcio italiano non sarebbe stata la stessa senza di lui.