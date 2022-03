Del Genio: “Il gioco del Napoli non produce gol. C’è un dato da non sottovalutare”

Emergenza gol per il Napoli, che nelle ultime partite ha evidenziato un problema atavico nel produrre palle gol. La vittoria con la Lazio aveva esaltato tutti, grazie alle due bellissime reti di Insigne e Fabian Ruiz. Ma con il Milan è arrivata una sonora sconfitta, non solo dal punto di vista della corsa scudetto, ma anche sul piano tattico. La squadra di Spalletti è stata messa in scacco dalla mosse di Pioli non riuscendo a produrre palle gol. Certo l’errore di Orsato pesa come un macigno, ma non toglie il fatto che il Napoli non abbia quasi mai impensierito Maignan.

Paolo Del Genio si sofferma proprio sul problema in attacco per il Napoli, che attualmente è il sesto della Serie A. “Mi chiedo che gioco sia quello che non produce azioni da gol. Il Napoli non ha l’obbligo di vincere lo scudetto ma c’è un dato da non sottovalutare: gli azzurri nelle prime 8 partite hanno fatto 24 punti, mentre nelle restanti 22 ne hanno raccolto solo 33, qualcosa non quadra“. Poi del Genio ha aggiunto: “Quando non ci sono i fuoriclasse il risultato va trovato tramite il gioco. Non è un caso che con Sarri si fecero 91 punti“. Mentre in chiusura il giornalista si è proiettato anche verso Verona-Napoli: “La squadra di Tudor gioca molto gli uno contro uno, quindi servirà freschezza atletica. Ounas e Anguissa da questo punto di vista possono assicurare dribbling e fisicità. Ma anche Elmas può essere l’uomo giusto“.