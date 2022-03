Auriemma: “Ma quale rigore, avete visto cosa ha fatto Pioli?”

Napoli-Milan porta ancora molti strascichi, la sconfitta ha relegato gli azzurri al terzo posto in classifica. Il sogno scudetto non è ancora sfumato, ma i tre punti persi con i rossoneri fanno male, anche perché quella dello scorso 6 marzo sembrava veramente la notte giusta per alimentare il sogno.

Raffaele Auriemma a Radio Marte ritorna su Napoli-Milan e dice: “C’era un rigore e Orsato non lo ha fischiato? Non me ne frega assolutamente niente, perché il Napoli non ha fatto un tiro in porta. Dobbiamo smetterla di parlare di questa cosa. La verità è che il Napoli si trova in uno stato aeriforme, mentre il Milan è in uno stato solido. La squadra di Spalletti è senza sostanza“.

Secondo Auriemma “Pioli ha incartato Spalletti nella sfida Napoli-Milan. Lo ha fatto alzando Bennacer che copriva Lobotka, mentre Tonali faceva azione di disturbo su Zielinski. In questo modo sono venuti meno i rifornimenti per Osimhen. Purtroppo Zielinski non sa liberarsi e quando lui non gira diventa tutto più difficile. I gol? Osimhen ne ha realizzati sette, gli stessi di Mertens. Manca il contributo degli esterni come Politano e Insigne, che hanno siglato un solo gol su azione. Francamente mi sembra davvero troppo poco“.