De Luca punge Salvini: “Daremo una risposta ad un somaro”

Il governatore della Regione Campania ha risposta a Matteo Salvini che aveva avuto da ridire sui festeggiamenti a Napoli.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania a Matteo Salvini. Il leader della Lega si era fatto sentire per i festeggiamenti dei tifosi del Napoli, dopo la vittoria della Coppa Italia: “Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo dov’era De Luca. Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie, e ieri c’era qualche migliaio di tifosi“.

Attraverso i social il presidente De Luca ha scritto: “Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al “catenaccio”, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità“. Sulla questione festeggiamenti oggi si è espresso anche Enrico Mentana, duramente attaccato sui social