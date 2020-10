De Luca lockdown in Campania: “Siamo a un passo dalla tragedia”. Possibile decisione sul Napoli.

De Luca pronto a mettere la Campania in Lokdown. Il Governatore della Campania ha annunciato misure imminenti e drastiche per tentare di contenere l’epidemia e dare un po’ di respiro agli ospedali saturi a causa dei ricoveri dei pazienti positivi.

DE LUCA, LOCKDOWN CAMPANIA

Vincenzo De Luca ha espresso tutte le sue preoccupazioni per l’emergenza Covid che ha raggiunto picchi mai visti in Campania

“Siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive, efficaci. La situazione è pesante. Ogni giorno rischia di aggravarsi l’epidemia. Non c’è più un’ora di tempo da perdere. Perfino l’ordinanza di oggi è superata dai contagi. Chiesto lockdown su tutta Italia. Chiudo però prima tutto in Campania. E’ giusto per noi. Chiudo tutto tranne attività industriali, agricole, agroalimentare, edilizia. Come marzo, febbraio, aprile.

Blocchiamo mobilità anche tra comuni, non solo tra province. Tentiamo di difendere le attività produttive per quanto possibile. Oggi siamo ancora in tempo, situazione pesante ma non tragedia, ma siamo a un passo dalla tragedia. Non voglio vedere centinaia di bare con i morti. Oggi 2280 positivi in Campania su 15mila tamponi.

Dobbiamo chiudere tutto per un mese, per spegnere focolai e poi se situazione sotto controllo si può pensare a riaprire. Pericolo ora stagione influenzale e apertura delle scuole. Tracciare i contatti è impossibile dei positivi, perché sono troppi i contagi. Chiudendo ora possiamo immaginare una riapertura parziale a Natale“.

IL CALCIO NAPOLI E IL LOCKDOWN IN CAMPANIA

La richiesta di De Luca per attuare il Lockdown in Campania potrebbe avere effetti anche sul calcio Napoli.

Il Napoli, non è una attività essenziale, e qui vien da chiedersi come si agirà in tal senso. La squadra partenopea, spiega il giornalista di Arenapoli.it, Gaetano Brunetti, qualora dovessero indire un nuovo lockdown potrebbe restare bloccata in Campania senza poter raggiungere le squadre sfidanti in altre regioni.

Con ogni probabilità però al calcio professionistico sarà data l’opportunità di continuare le proprie attività sia in Campania che fuori regione. La SSC Napoli potrà quindi continuare il suo campionato di Serie A. Stesso discorso per gli altri club professionisti della Campania come Benevento, Salernitana, Avellino, Juve Stabia, Turris, Paganese e Casertana. L’ipotesi di gare perse a tavolino è quindi totalmente da scongiurare (almeno per il momento).

VIDEO – DE LUCA CHIUDE LA CAMPANIA

Ecco le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca su un possibile Lockdown.