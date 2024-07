De Laurentiis, vertice di mercato con Manna. Ecco cosa trapela – IL MATTINO

Summit di mercato tra De Laurentiis e Manna a Castel di Sangro. Focus su Osimhen, Lukaku e rinforzi a centrocampo.

De Laurentiis e Manna, nuovo summit di mercato

Aurelio De Laurentiis è arrivato ieri a Castel di Sangro per un cruciale vertice di mercato con il direttore sportivo Manna. Il Mattino rivela: “Il patron azzurro ne approfitterà per assistere all’amichevole contro gli albanesi dell’Egnatia di stasera, ma sopratutto per fare il punto della situazione con il tecnico Conte e il diesse Manna sul mercato.”

Al centro delle discussioni, secondo il quotidiano, “La vicenda Osimhen e non solo. Anche l’attesa estenuante di Lukaku che freme per raggiungere il suo mentore, forte di un’intesa con il Napoli siglata ormai da tempo.”

Il Mattino riporta un importante sviluppo interno: “Oggi intanto sarà formalizzato anche il prolungamento del contratto di Michael Folorunsho per poi essere depositato a inizio settimana. Il centrocampista – 26 anni – ha raggiunto un accordo con il Napoli su base quinquennale: contratto fino al 2029 con un ingaggio che parte dal milione e duecentomila euro, con scatti e bonus al raggiungimento di determinati obiettivi.”

Per quanto riguarda i rinforzi a centrocampo, il quotidiano scrive: “Brescianini e Gilmour restano in pole per rinforzare gli argini a centrocampo. I due rappresenteranno più che valide alternative ai vari Anguissa e Lobotka.” Su Brescianini, aggiunge: “24 anni, 4 gol e due assist l’anno scorso in serie A, arriverà dal Frosinone dietro il pagamento di circa 12 milioni di euro: per lui è pronto un contratto di 5 anni all’ombra del Vesuvio.”

Riguardo Gilmour, Il Mattino rivela: “Dopo una prima offerta rispedita al mittente, De Laurentiis è tornato all’attacco per assicurarsi i servigi del 23enne playmaker esploso agli ordini di De Zerbi ed è pronto ad alzare la posta.”

Il quotidiano conclude con un’altra pista di mercato: “Il Napoli, che a giorni formalizzerà il passaggio di Ostigard al Rennes (incassando sette milioni di euro), non ha mollato la presa per il brasiliano Neres del Benfica che chiede 25 milioni per il suo cartellino.”

