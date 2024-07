Conte conferma Natan, Juan Jesus in bilico: le decisioni del tecnico del Napoli

Antonio Conte valuta la difesa del Napoli: Natan convinto il tecnico e resta, Juan Jesus potrebbe partire. Le ultime dal ritiro azzurro.

Natan convince Conte: il brasiliano resta al Napoli

Antonio Conte, ha preso una decisione importante riguardo il futuro di Natan. Il difensore brasiliano, arrivato per sostituire Kim, sembrava destinato a lasciare il club dopo prestazioni deludenti. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la situazione è cambiata:

Natan lavora sodo sotto lo sguardo attentissimo di un Conte che ne ha già apprezzato l’attitudine e i risultati in Trentino, e continua a farlo anche in Abruzzo .

Le qualità mostrate da Natan durante gli allenamenti, prima in Trentino e ora in Abruzzo, hanno convinto Conte a confermarlo per la prossima stagione, nonostante le difficoltà iniziali.

Juan Jesus potrebbe lasciare il Napoli: Conte valuta

Mentre Natan ha guadagnato la fiducia del nuovo tecnico, Juan Jesus sembra essere finito ai margini del progetto. Il Corriere dello Sport riferisce:

Negli ultimi giorni è stato Juan Jesus a rientrare nel novero delle posizioni da valutare .

Questa valutazione potrebbe portare all’addio del difensore brasiliano, che potrebbe cercare una nuova squadra per la prossima stagione.

Conte ridisegna la difesa del Napoli

Le decisioni di Conte su Natan e Juan Jesus riflettono il processo di valutazione in corso nel ritiro del Napoli. Il tecnico sta attentamente esaminando ogni giocatore per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Per gli ultimi aggiornamenti sulle decisioni di Conte e sul calciomercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.