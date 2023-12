De Laurentiis entusiasta del sorteggio: “Barcellona squadra vera come noi, sono contento”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato il sorteggio di Champions League: terza sfida contro il Barcellona di Xavi.

Il sorteggio degli ottavi di Champions League ha riservato un destino avvincente per il Napoli di Mazzarri, che si troverà di fronte al Barcellona guidato da Xavi. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha condiviso la sua soddisfazione con i giornalisti fuori dalla sede della Lega di Serie A, esprimendo grande entusiasmo per l’incontro imminente.

“Contento del Barcellona? Molto, il Barcellona è una squadra vera come la nostra,” ha dichiarato il patron azzurro, sorridendo in modo sornione di fronte alle telecamere e ai microfoni dei presenti. Le sue brevi dichiarazioni riflettono la fiducia e l’ottimismo del presidente nei confronti della sfida che attende la sua squadra.

La storia recente vede il Napoli incrociare nuovamente i ferri con la squadra spagnola per la terza volta in pochi anni. Gli incontri precedenti, sia in Champions League che in Europa League, non hanno favoreggiato gli azzurri, con eliminazioni dolorose sia nel 2020 sotto la guida di Gennaro Gattuso che negli anni successivi con mister Luciano Spalletti.

Tuttavia, De Laurentiis guarda al futuro con speranza: “La terza potrebbe essere quella buona…”. Le parole del presidente riflettono la determinazione del Napoli nel superare gli ostacoli passati e raggiungere nuove vette nella prestigiosa competizione europea.