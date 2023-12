Supercoppa, ecco le date ufficiali: si comincia il 18 gennaio

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha annunciato le date della Supercoppa Italiana, confermando lo svolgimento dell’evento in Arabia.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato dichiarazioni rilevanti in merito alla tanto attesa Supercoppa Italiana durante l’assemblea di Lega Serie A. L’evento avrà luogo in Arabia Saudita, nella città di Riyad, con le semifinali in programma il 18 e il 19 gennaio, seguite dalla finale il 22 dello stesso mese. Un elemento interessante è che tutte e tre le partite si svolgeranno nello stesso stadio, l’Al Nassr, che ospiterà anche la Supercoppa spagnola:

“Sarà giocata nelle date comunicate, in Arabia Saudita a Riyad, il 18 e il 19 gennaio le semifinali, il 22 la finale, ma lo stadio sarà lo stesso per tutte e tre le partite, quello dell’Al Nassr dove si giocherà anche la Supercoppa spagnola”.

La Supercoppa avrà un impatto significativo sul calendario delle squadre partecipanti, comportando una pausa nel campionato. Il presidente Casini però ha sottolineato che le gare rinviate saranno recuperate tra febbraio e marzo. Questo potrebbe avere ripercussioni sulle prestazioni delle squadre, soprattutto considerando che Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio sono tutte coinvolte nelle competizioni europee, tra Champions League e Conference League.

La prima semifinale vedrà contrapposte Napoli e Fiorentina, rispettivamente vincitrice dello scudetto e finalista di Coppa Italia. La partita è programmata per giovedì 18 gennaio. La seconda semifinale, che coinvolgerà l’Inter, vincitrice della Coppa Italia, e la Lazio, seconda in campionato, si svolgerà venerdì 19 gennaio. La tanto attesa finale è fissata per lunedì 22 gennaio.