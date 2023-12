Napoli-Barcellona: ecco le date ufficiali degli ottavi di Champions League

Scopri le date degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona. Partite emozionanti in arrivo, scontri storici e tanta attesa per febbraio e marzo!

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli, reduce da un brillante percorso nella fase a gironi della Champions League 2023-2024, è pronto per affrontare una delle squadre più temibili d’Europa, il Barcellona, negli attesissimi ottavi di finale. La UEFA ha finalmente diramato le date ufficiali delle due partite che cattureranno l’attenzione di appassionati di calcio di tutto il mondo.

La prima tappa di questa emozionante sfida si terrà allo Stadio Maradona il 21 febbraio alle ore 21. Un momento imperdibile per i tifosi azzurri, che avranno l’opportunità di sostenere la propria squadra in casa. Il secondo atto, il match di ritorno, è in programma il 12 marzo e si svolgerà a Barcellona, in Spagna.

Napoli-Barcellona, i precedenti incontri tra le due squadre

La storia recente degli scontri tra Napoli e Barcellona in competizioni europee aggiunge fascino a questa sfida. I due club si sono già incontrati in quattro occasioni, con risultati altalenanti che promettono spettacolo e tensione in campo. La UEFA Champions League ha visto il Napoli pareggiare 1-1 nel 2020 e subire una sconfitta per 3-1 nell’agosto dello stesso anno. In Europa League, i due club si sono scontrati nei play-off nel 2022, con un pareggio 1-1 e una vittoria per 4-2 a favore del Barcellona.

CHAMPIONS LEAGUE (ottavi di finale)

Napoli-Barcellona 1-1 del 25 febbraio 2020

Barcellona-Napoli 3-1 dell’ 8 agosto 2020

EUROPA LEAGUE (play off)

Barcellona-Napoli 1-1 del 17 febbraio 2022

Napoli-Barcellona 2-4 del 24 febbraio del 2022

Da sottolineare anche l’incontro nel Trofeo “La-Liga-Serie A Cup” negli Stati Uniti nell’agosto 2019, con una vittoria azzurra per 1-0 all’andata e un successo del Barcellona per 2-1 al ritorno.

Gli appassionati di calcio e gli analisti sportivi stanno già speculando sulle possibili tattiche e formazioni che i due allenatori, Walter Mazzarri per il Napoli e Xavi Hernandez per il Barcellona, adotteranno per queste sfide cruciali.

In breve, le date da segnare sul calendario sono:

Andata: Napoli vs Barcellona, 21 febbraio alle ore 21, Stadio Maradona

Ritorno: Barcellona vs Napoli, 12 marzo

Il calcio d’élite europeo regalerà senza dubbio emozioni forti, e gli appassionati possono già iniziare a prepararsi per due serate indimenticabili. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti e dettagli su questa entusiasmante sfida che catturerà l’attenzione di tutti gli amanti del calcio nel mese di febbraio e marzo.