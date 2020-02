De Laurentiis messaggio alla squadra: «Recuperiamo il terreno perduto»

De Laurentiis ha portato l’intera squadra alla prima del nuovo film di Carlo Verdone «Si vive una volta sola». Dal palco la frase ad effetto: «Recuperiamo il terreno perduto»

L’intera squadra del Napoli è stata al cinema per l’anteprima dell’ultimo film prodotto dal presidente Aurelio De Laurentiis in collaborazione con suo figlio Luigi. Una serata di svago prima di tornare a lavorare in vista della trasferta di venerdì sul campo del Brescia.

«Si vive una volta sola», l’ultimo film di Carlo Verdone, è stato presentato ieri prima al Vesuvio e poi al Al The Space di Fuorigrotta, alla presenza del regista, dei coprotagonisti Rocco Papaleo e Anna Foglietta e dei produttori, Aurelio e Luigi De Laurentiis.

Un connubio fortunato, quello che lega il grande comico romano ad Aurelio De Laurentiis, che ebbe inizio nel 2005 con il delizioso «Manuale d’amore».

DE LAURENTIIS MESSAGGIO ALLA SQUADRA

Sul palco del The Space di Fuorigrotta il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto attorno a se tutta la squadra con lo staff tecnico. Sorrisi e parole dolci per tutti, un buffetto paterno nei confronti di Koulibaly e poi, al passaggio di Insigne, la frase ad effetto: «Questo clima ritrovato ci aiuterà a recuperare il terreno perduto». In relazione al campionato e forse anche al rapporto con la squadra.