De Laurentiis ha chiesto il rinvio di Juventus-Napoli: Ecco il vero motivo

NAPOLI – Aurelio De Laurentiis vorrebbe un nuovo rinvio per Juventus-Napoli. La partita che si doveva giocare lo scorso 4 ottobre è rimasta in sospeso per mesi. dopo la sentenza del Coni che ha dato ragione al presidente De Laurentiis la gara verrà giocata. La prima data utile è quella del 17 marzo.

Sarà la prima partita con il match di ritorno già disputato. La data è spuntata dopo l’eliminazione del Napoli dall’Europa League, per mano del Granada. La partita potrebbe subire un altro spostamento.

Il presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante l’assemblea di Lega la scorsa settimana, avrebbe lanciato la proposta, ancora da valutare. L’unica condizione per cui la proposta potrebbe diventare più concreta sarebbe in caso di eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. I discorsi si rimanderanno dunque alla prossima settimana. Se però i bianconeri dovessero passare il turno, trovare altre date potrebbe diventare ben più complicato.

“La scorsa settimana il club azzurro in un pourparler con la Lega ha fatto presente se esistesse la possibilità di poter giocare eventualmente un altro giorno, più in là, il recupero con la Juve. Ma al momento altre date più avanti sono impossibili da poter ipotizzare da parte della Lega perché non ci sono giorni liberi nel calendario della Juve fino al termine della stagione, a meno che i bianconeri non uscissero dalla Champions”. Ha spiegato il quotidiano il Mattino.

Secondo il quotidiano, De Laurentiis avrebbe chiesto il rinvio di Juventus-Napoli, per evitare di affrontare nella stessa settimana, quella dal 14 al 21 marzo, di seguito Milan, Juventus e Roma. Il patron dei partenopei, vorrebbe aspettare la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i bianconeri e il Porto, se la Juve dovesse ribaltare la situazione e accedere ai quarti di finale sarebbe però difficile trovare una data alternativa.