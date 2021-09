De Laurentiis e le telefonate con Spalletti: “Un argomento è bandito”

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti al momento è idilliaco, telefonate più volte al giorno e grande intesa. Il momento è di quelli formidabili per la squadra partenopea che viaggia a pieno ritmo in campionato con 5 vittorie consecutive. Si vede che c’è armonia non solo tra tecnico e squadra, ma anche tra Spalletti ed Aurelio De Laurentiis come racconta Gazzetta dello Sport: “L’allenatore è riuscito a portarsi dalla sua parte tutta la squadra, alternative comprese. Il suo modo di fare ha rapito lo spogliatoio, favorito, certo, anche da questa partenza sparate che sta rendendo tutto più ‘arrapante’“.

Il quotidiano rivela anche che c’è un argomento che tra De Laurentiis e Spalletti non viene mai affrontato: “Tra proprietà e allenatore il rapporto è solido, sono diverse le telefonate che intercorrono tra i due nel corso di una giornata. Gli ha chiesto di riportare il Napoli in Champions League, senza esagerare nelle pretese. Il presidente non ha ancora metabolizzato la delusione per quanto accaduto a maggio scorso, dopo il pareggio con il Verona e il quarto posto sfumato all’ultima giornata in favore della Juventus. Chiacchierano tanto, insieme, ma nelle loro discussioni è stato bandito l’argomento scudetto, volutamente, per quella scaramanzia che non li abbandona mai”.

Eppure sono in tanti che stanno affrontando proprio questo tema. Oramai media ed addetti ai lavori si sbilanciano su un Napoli in corsa per lo scudetto. Le 5 vittorie consecutive, come quelle di Sarri qualche anno fa, hanno riacceso i riflettori. Anche gli altri allenatori cercano di scaricare tutto sul Napoli, come Stefano Pioli che proprio ieri ha detto: “Non avevo dubbi che il Napoli potesse lottare per lo scudetto“. Insomma la pressione si alza e dovrà essere bravo Spalletti a tenere alta l’attenzione, calmare l’ansia senza perdere l’entusiasmo.