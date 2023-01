Aurelio De Laurentiis assente alla sfida di San Siro: il motivo

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non sarà presente stasera alla partita di San Siro contro l’Inter.

Il Napoli affronterà stasera l’Inter a San Siro in una sfida molto importante per entrambe le squadre. Tuttavia, ci sarà una figura importante del Napoli che non sarà presente allo stadio: il presidente, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, De Laurentiis ha deciso di non seguire la squadra in trasferta per motivi legati alla scaramanzia. In passato, infatti, il presidente azzurro ha spesso evitato di assistere alle partite in trasferta, soprattutto in questa stagione.

Nonostante la sua assenza fisica a San Siro, De Laurentiis non mancherà di sostenere da lontano Luciano Spalletti e i suoi giocatori. Il Napoli, infatti, sta attraversando un ottimo momento e una vittoria contro l’Inter potrebbe significare un ulteriore allungo del loro vantaggio sulle De Laurentiis ha fatto sapere che non mancherà alla prossima sfida di cartello contro la Juventus, avversario storico degli azzurri.

Nonostante l’assenza di Aurelio De Laurentiis a San Siro per la sfida contro l’Inter, il Napoli saprà dimostrare di essere una squadra forte e unita. Grazie all’appoggio dei tifosi e alla guida di mister Luciano Spalletti, gli azzurri hanno sapranno affrontare un avversario temibile come l’Inter e ottenere un risultato importante.

De Laurentiis, nonostante non sarà fisicamente presente allo stadio, ha dimostrato di essere un presidente appassionato e vicino alla squadra, pronto a sostenerla in ogni momento. La sua assenza a San Siro non ha minimamente intaccato la determinazione e la voglia di vincere degli azzurri, che daranno il massimo in campo.

Con il supporto di De Laurentiis e dei tifosi, gli azzurri potranno affrontare con fiducia le prossime sfide e continuare a lottare per raggiungere i l’obiettivo scudetto.