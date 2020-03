Le pagelle di Napoli-Torino del Corriere dello Sport premiano gli autori dei gol Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo, oltre a Lorenzo Insigne.

Il Napoli che vince a Torino ha dimostrato di poter anche dominare una partita, divertendo ma sprecando anche molto. Gli azzurri sono apparsi compatti, magari non straripanti ma sempre con quella sicurezza di poter ammortizzare il colpo in difesa, per poi ripartire in attacco. La squadra di Gattuso ha dato un senso di dominio ordinato, distraendosi solo nel finale quando il risultato sembrava già acquisito.

Le pagelle del Corriere dello Sport premiano i due autori dei gol: Manolas e Di Lorenzo a cui viene dato un 7, stesso voto di Lorenzo Insigne.

Manolas: “Signor provvidenza sul tiro di De Silvestri, a porta vuota. e poi signor gol di testa, il terzo stagionale. Un gigante contro tutti

Di Lorenzo: Il più presente della Serie A, cresce con il pasasre dei minuti: un marciatore infaticabile. E anche micidiale: il gol del bis è da ala.

Insigne: La deliziosa punizione-assist per Manolas è la bicicletta d’epoca del primo tempo, sono due le perle della serata. Già, ma il resto mica è da ridere: la luce è sempre accesa e la gamba leggerissima. Punta, salta ispira.

Ospina: Brivid aerei al 2°, però lo salvano (Manolas). Nulla da fare, invece, sull’ultima scena di Edera.

I voti del Torino

Nel Torino stanco e senza idee voto alto solo per Sirigu che prende un 7 in pagella, l’altra sufficienza la prende solo Edera autore del 2-1 finale. Anche Belotti che si è dannato per quasi tutta la partita, senza avere nemmeno un pallone giocabile, prende un 5,5: “Lotta, corre si danna: ma contro il muro Manolas-Maksimovic non trova spazi nella sua partita numero 200 in Serie A. L’attaccante è oramai a digiuno di gol da oltre 900 minuti e per lui si parla sempre più di mercato.