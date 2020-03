Il Napoli diverte e vince. C’è un dato che può calmare Gattuso

Ultime notizie calcio Napoli, la squadra di Gennaro Gattuso ha vinto la terza partita di fila in Serie A. In questa stagione non era mai accaduto.

La vittoria conquistata contro il Torino nel match di sabato sera potrebbe bastare per far stare sereno Gattuso. Ed invece il tecnico del Napoli era furioso in conferenza stampa post match. Il tecnico non ha digerito il calo di tensione dopo aver messo a segno il 2-0 che ha spalancato le porte del gol del Torino avvenuto comunque al 90′. Gattuso appena dopo il fischio finale ha chiesto spiegazioni a Fabian Ruiz, Manolas ed Elmas sul loro posizionamento in occasione della rete del Toro. Un gesto che fa capire come il tecnico del Napoli non lasci nulla al caso.

Il Napoli con il Torino infila la terza vittoria consecutiva: 9 punti che fanno respirare alla squadra partenopea aria d’Europa. In questa stagione, come fa sapere Gazzetta dello Sport, non era mai capitato.

Solo la Lazio meglio del Napoli

C’è un altro dato che potrebbe rasserenare Gennaro Gattuso, ovvero il Napoli nel girone di ritorno è la squadra ad aver raccolto più punti dopo la Lazio. Quindici i punti complessivi racimolati dalla squadra azzurra che ha sfatato anche il tabù San Paolo. Con il Torino si è vista una squadra che ha saputo dominare il campo, ma che ha bisogno ancora di crescere. Di fronte aveva un Toro spento e poco combattivo, ma il Napoli ha saputo sfruttare questa debolezza mettendoli sotto praticamente per tutta la partita. Nonostante la grande mole di gioco i partenopei hanno sprecato tantissimo. Il 2-0 è arrivato solo al minuto 82 grazie al gol di Di Lorenzo, ma gli azzurri hanno sprecato veramente tantissimo. Un fattore quest’ultimo che in altre gare potrebbe essere determinante, così come lo è già stato nel recente passato quando il Napoli ha creato ma non finalizzato.