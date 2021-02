Corriere dello Sport – Rivoluzione area tecnica, ci sarà un altro addio

Aurelio De Laurentiis sta pensando ad una rivoluzione dell’area tecnica a fine stagione, Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli verso l’addio.

Il Napoli ha bisogno di ripartire da un nuovo progetto, che secondo Corriere dello Sport vede esclusi sia Gennaro Gattuso che Cristiano Giuntoli. Il tecnico è sull’orlo dell’esonero che potrebbe scattare già nelle prossime partite, il direttore sportivo oramai sembra un corpo estraneo. Il rapporto tra De Laurentiis e Giuntoli è ai minimi termini, si parla di “rapporto di facciata” e lo si intuisce anche dalle dichiarazioni che il ds del Napoli concede prima di ogni partita degli azzurri. Sono parole di circostanza, molto di più di quelle che spesso si pronunciano davanti ad un telecamera.

“Il contratto di Giuntoli va in scadenza nel 2024 ed è divenuto motivo, neanche tanto sottile, d’un braccio di ferro tra De laurentiis e il suo diesse” scrive Corriere dello Sport. Il presidente del Napoli ha in mente di rivoluzionare l’area tecnica a fine stagione, ma quale sarà il progetto futuro dipenderà dal piazzamento o meno in Champions League.