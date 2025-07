Corriere dello Sport: “Osimhen ha scelto il Galatasaray”

Victor Osimhen ha compiuto il primo passo: ha detto sì al Galatasaray. Adesso tocca al club turco convincere il Napoli. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, spiegando che il futuro del centravanti nigeriano passa dalla clausola rescissoria da 75 milioni di euro, in scadenza giovedì. Una scadenza che cambierebbe gli equilibri della trattativa, dando a De Laurentiis maggiore potere contrattuale.

Il Napoli, che ha registrato la volontà del giocatore di restare in Europa con il club di Istanbul, resta fermo: nessuna trattativa sotto il prezzo della clausola. E intanto il club azzurro ricorda che Osimhen ha un contratto valido fino al 2026, con opzione unilaterale per il 2027 e uno stipendio da 12 milioni l’anno. «È un affare – sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport – considerando il valore di uno dei migliori attaccanti del panorama mondiale».

In Turchia, intanto, Osimhen è già una star: vive ancora a Istanbul, ha declinato offerte milionarie da parte di Manchester United, Juventus e Al-Hilal, e ha raggiunto un’intesa economica con il Gala per un ingaggio da 16 milioni, più un accordo pubblicitario da 10 milioni.

Gala fermo a 60 milioni. De Laurentiis dice no

Il Galatasaray ha già formulato due offerte al Napoli – una da 50 e una da 60 milioni – ma entrambe sono state rispedite al mittente. «De Laurentiis ha detto due volte no, grazie», scrive ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Se entro i prossimi giorni non dovesse arrivare un’accelerazione, Osimhen sarà regolarmente convocato per il raduno.

Sul fondo resta l’ombra dell’Al-Hilal, che era disposto a pagare la clausola, ma ha trovato la resistenza dello stesso Victor. Il club saudita aveva presentato una proposta monstre: 40 milioni a stagione per tre anni, con opzione per il quarto. Osimhen, però, ha alzato un muro, rifiutando per la quinta volta.

Le parole dell’amico-giornalista Buchi Laba: «Victor ha scelto il Gala»

Le intenzioni di Osimhen sono state rese pubbliche dal giornalista nigeriano Buchi Laba, suo grande amico e compagno di vacanze a Istanbul. Già l’8 giugno, su X, scriveva: «Victor Osimhen rifiuta per la quinta volta l’Al-Hilal. Vuole restare in Europa, la priorità è il Galatasaray». E ieri ha aggiunto: «Victor dice sì al Gala, vuole andare via da Napoli. I due club stanno trattando il pagamento della clausola».

Victor, nel frattempo, è tornato a Lagos, dedicandosi alla famiglia. Le questioni contrattuali sono in mano all’avvocato Gianpaolo Monteneri e al fratello maggiore. Ma il messaggio è chiaro: Osimhen ha scelto, ora tocca al Galatasaray trovare i 75 milioni.