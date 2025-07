Corriere dello Sport: “Napoli, effetto domino: da Osimhen a Juanlu, Lang e Beukema”

L’attacco guida la rivoluzione del Napoli, ma tutto dipende da un nome: Victor Osimhen. È lui l’elemento che può innescare l’effetto domino del mercato azzurro. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, secondo cui la cessione del nigeriano sarà la chiave per lanciare una raffica di operazioni in entrata. Finché Osimhen non partirà, il Napoli resterà in attesa: l’attaccante è al centro del progetto ma anche della strategia finanziaria, con De Laurentiis fermo sulla clausola da 75 milioni.

Una volta liberato il posto in avanti, il Napoli si muoverà per affiancare Romelu Lukaku, l’unico certo di restare. Su Raspadori aleggia l’incertezza, mentre Simeone è corteggiato da Pisa e Siviglia, club con cui esiste già un filo diretto.

Juanlu, la chiave sulla fascia destra: Napoli pronto a rilanciare

Proprio in Andalusia potrebbe prendere corpo una delle prime operazioni in entrata. Secondo quanto riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli sta trattando Juanlu, terzino destro classe 2003 del Siviglia. L’offerta iniziale da 12 milioni più 2 di bonus non è bastata, ma il club andaluso ora apre a una trattativa più flessibile: con una proposta tra i 15 e i 17 milioni complessivi si può chiudere.

Juanlu, già modello per la nuova maglia del Siviglia, ha raggiunto un’intesa personale con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna: l’operazione è in stand-by solo in attesa del via libera ufficiale. Secondo il Corriere dello Sport, anche Cajuste potrebbe rientrare nei dialoghi con il Siviglia, che lo osserva da vicino insieme al Besiktas e all’Ipswich.

Ndoye, Lang e Beukema: il Napoli alza il ritmo

Il mercato si scalda anche su altri fronti. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Dan Ndoye del Bologna è in cima alla lista degli esterni offensivi. Contemporaneamente, si lavora alla chiusura per Sam Beukema, centrale olandese classe 1998: accordo in fase avanzata con i felsinei per 32 milioni complessivi. Tutto pronto anche per Noa Lang, 26 anni, proveniente dal PSV per 25 milioni più bonus: visite mediche a ridosso del raduno, fissato per il 15 luglio.

L’obiettivo è portare entrambi nel ritiro di Dimaro il 17 luglio, dove Antonio Conte potrà iniziare a modellare la nuova squadra.

Capitolo centravanti: Nuñez, Lucca e Jackson osservati speciali

In attesa della partenza di Osimhen, il Napoli sonda altri profili per l’attacco. Darwin Nuñez è il grande sogno, ma il Liverpool chiede 60 milioni. Lorenzo Lucca, valutato 40 dall’Udinese, rappresenta un’alternativa concreta. Infine, fari puntati anche su Nicolas Jackson del Chelsea, anch’egli con un prezzo fissato a 60 milioni. Tutte piste costose, che però diventerebbero percorribili solo con l’addio di Osimhen.

Il Napoli è pronto a muoversi su più fronti, ma tutto comincerà da un’unica mossa: la cessione del suo numero 9.