Corriere dello Sport: “Napoli, un solo cambio per Udine: Spinazzola al posto di Olivera. Le probabili formazioni”

UDINE – Un solo cambio rispetto alla partita di quattro giorni fa in Champions League. È questa la scelta di Antonio Conte per l’Udinese, una modifica più di equilibrio che di rivoluzione. Fuori Olivera, dentro Spinazzola, di nuovo titolare in campionato dopo l’ultima volta contro il Como e, in assoluto, dalla sfida di Coppa Italia con il Cagliari. Una rotazione minima, inevitabile considerando il numero ridotto di alternative a disposizione, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Non può definirsi turnover quello applicato dal tecnico azzurro: l’ossatura resta praticamente invariata. Anche Gutierrez e Lobotka, recuperati dopo aver saltato rispettivamente gli incroci con Atalanta e Roma, partiranno dalla panchina e potranno tornare utili soltanto a partita in corso. Per dieci undicesimi, il Napoli sarà lo stesso visto contro Juventus e Benfica, come sottolinea Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport.

La formazione prevede Milinkovic-Savic tra i pali; Beukema, Rrahmani e Buongiorno a comporre il terzetto difensivo; Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra sulle corsie; Elmas e McTominay in mediana; Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Politano partirà ancora dalla panchina: è la sesta volta su sette dopo Bologna, dove era stato titolare soltanto in Coppa Italia. Scelte quasi obbligate, in una fase in cui la gestione delle energie diventa centrale, come evidenzia Fabio Mandarini del Corriere dello Sport.

In nove, dunque, dovranno stringere i denti anche in vista della semifinale di Supercoppa in programma giovedì a Riyadh contro il Milan. Milinkovic-Savic e Beukema hanno giocato tutte le gare dall’inizio dal 22 novembre, mentre Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, McTominay, Neres, Lang e Hojlund sono partiti titolari in cinque delle ultime sei. Gli unici veri avvicendamenti nelle ultime settimane hanno riguardato la mediana, con Elmas al posto di Lobotka dopo l’infortunio, e la corsia sinistra: Gutierrez dall’inizio con l’Atalanta, Olivera contro Qarabag, Roma, Juventus e Benfica, Spinazzola con il Cagliari e ora a Udine. Intanto Juan Jesus non è stato convocato dopo il colpo rimediato in Champions: tornerà in Arabia, con partenza fissata a martedì, come chiude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.