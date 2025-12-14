Corriere dello Sport: “Napoli, buone notizie verso Udine: rientrano Gutierrez e Lobotka”

UDINE – La partita della vigilia, tra recuperi e nuovi stop, si chiude con un risultato favorevole per Antonio Conte: due a uno. Il Napoli assorbe l’ennesimo colpo della sorte, rappresentato dal forfait di Juan Jesus dopo il trauma al polpaccio rimediato a Lisbona contro il Benfica, ma incassa due rientri pesantissimi in vista della sfida con l’Udinese. Gutierrez e Lobotka sono partiti con il gruppo per Udine e oggi andranno in panchina, dopo aver saltato rispettivamente cinque e tre partite. Segnali incoraggianti, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Il numero degli indisponibili resta comunque elevato: sono sei in totale, considerando Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Juan Jesus, Meret e Lukaku, quest'ultimo in partenza per l'Arabia. Ma rispetto ai giorni scorsi qualcosa cambia. Conte ritrova un'alternativa importante sulla corsia mancina e soprattutto il regista della squadra, l'unico disponibile in assenza di Gilmour. Lobotka è una colonna difficilmente sostituibile, per qualità, quantità e equilibrio garantiti in entrambe le fasi

Lo staff medico ha anticipato i tempi di recupero di entrambi. Gutierrez rientra dopo il trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra accusato nella rifinitura pre Qarabag, mentre Lobotka aveva riportato un risentimento al tibiale posteriore della gamba sinistra durante il riscaldamento della gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Un infortunio beffardo, arrivato durante il torello. I due avrebbero dovuto tornare direttamente a Riyadh per la semifinale di Supercoppa insieme a Lukaku, ma il percorso di recupero ha accelerato e ora sono di nuovo a disposizione. Il ritorno di Gutierrez è funzionale al nuovo sistema di gioco e al rendimento mostrato prima dello stop; quello di Lobotka è semplicemente cruciale

Si tratta di ossigeno puro per Conte, sia dal punto di vista tecnico sia gestionale, in un centrocampo colpito da una vera e propria emergenza a partire dal 25 ottobre. De Bruyne si è fermato contro l'Inter ed è stato operato, con rientro previsto tra febbraio e marzo; Gilmour si è infortunato contro il Como e tornerà dopo l'operazione programmata a febbraio; Anguissa si è fermato con il Camerun durante la sosta, con rientro stimato a metà gennaio; Lobotka era caduto pochi minuti prima degli ottavi di Coppa Italia. Oggi però sarà a disposizione: una notizia pesantissima in ottica campionato e Supercoppa